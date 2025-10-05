Пожар начался в частном доме в Курской области из-за робота-пылесоса

Робот-пылесос стал предварительной причиной пожара в частном доме в Курской области. Об этом сообщило МЧС России .

Хозяева заметили сильное задымление и сразу вызвали пожарных. До приезда спасателей они успели закрыть окна и двери, чтобы ограничить приток воздуха и не дать пламени распространиться.

Сотрудники МЧС быстро ликвидировали возгорание на площади около двух квадратных метров. В результате пожара пострадали пол и мебель, стены оказались закопчены, никто не пострадал.

