Пожар начался на территории нефтебазы на Кубани

Оперштаб сообщил о возгорании на территории нефтебазы в Тихорецке

Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в городе Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в официальном телеграм-канале .

Что стало причиной возгорания, не уточнялось. Никто не пострадал, также никто не погиб.

К ликвидации пожара власти привлекли силы экстренных служб региона, включая подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. В тушении огня задействована группировка из 224 специалистов.

Команда усилена 56 единицами техники. Спасатели работают в усиленном режиме.

