Пожар начался на курском предприятии из-за обстрела ВСУ | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 21:12 Пожар начался на курском предприятии из-за обстрела ВСУ Старовойт: в Курской области загорелось предприятие из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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В Курской области на одном из предприятий возник сильный пожар в результате обстрела ВСУ. Террористическим атакам украинских боевиков подверглись еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В поселке Теткино обстреляны промышленные предприятия, на одном из них возник сильный пожар. Благодаря самоотверженным действиям пожарных расчетов и добровольной народной дружины возгорание было ликвидировано», — уточнил глава региона.

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Губернатор добавил, что украинские боевики также обстреляли село Горналь Суджанского района и деревню Успеновку Кореневского района, но здесь обошлось без разрушений.

Возникли проблемы с электричеством после атаки ВСУ на деревню Валетовку в Рыльском районе, где были повреждены линии электропередачи. Кроме того, село Козино и деревня Городище частично остались без света, но энергоснабжение быстро восстановили, отметил Старовойт.

Помимо обстрелов ВСУ атаковали область беспилотниками, но безуспешно. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы один дрон сбили в деревне Викторовке, а еще два аппарата уничтожили вблизи деревни Успеновки.

Ранее в Брянской области умерла женщина, получившая ранения в результате атаки ВСУ по гражданскому автобусу.