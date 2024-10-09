Пожар на Центральном рынке в Ногинске локализовали

МЧС: в Ногинске локализовали пожар на территории рынка на 3000 кв. м

Сильный пожар, охвативший здание Центрального рынка в Ногинске, локализовали. Распространение огня удалось остановить на площади в 3000 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.

Территория рынка на улице Декабристов, 2, загорелась по всей площади. В тушении задействовали свыше 80 специалистов и 26 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе администрации городского округа рассказали РИА «Новости», что к борьбе с огнем также привлекли силы соседних муниципальных образований.

Ногинская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара на рынке. Точную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.

Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru. На видео от построек в небо поднимались огромные клубы черного дыма.