Пожар на тамбовской нефтебазе охватил два резервуара

Охвативший Платоновскую нефтебазу в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области пожар перекинулся на два резервуара с топливом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Там подчеркнули, что спасатели продолжают тушение огня. Сил и средств на месте достаточно.
Ранее о пожаре на Платоновской нефтебазе сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Он подчеркнул, что пламя охватило резервуар с топливом, предположительно, после удара беспилотника.
Глава региона добавил, что к тушению огня привлекли пожарно-спасательные подразделения МЧС и силы территориальной подсистемы РСЧС.
Егоров отметил, что обломки еще одного беспилотника нашли в Первомайском округе. По предварительным данным, аппарат взорвался в воздухе.
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