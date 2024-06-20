Пожар на тамбовской нефтебазе охватил два резервуара

Правительство Тамбовской области заявило о расширении пожара на нефтебазе

Фото: РИА «Новости»

Охвативший Платоновскую нефтебазу в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области пожар перекинулся на два резервуара с топливом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Там подчеркнули, что спасатели продолжают тушение огня. Сил и средств на месте достаточно.

Ранее о пожаре на Платоновской нефтебазе сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Он подчеркнул, что пламя охватило резервуар с топливом, предположительно, после удара беспилотника.

Глава региона добавил, что к тушению огня привлекли пожарно-спасательные подразделения МЧС и силы территориальной подсистемы РСЧС.

Егоров отметил, что обломки еще одного беспилотника нашли в Первомайском округе. По предварительным данным, аппарат взорвался в воздухе.

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