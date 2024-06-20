Резервуар загорелся на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области после атаки дрона

Егоров: пожар вспыхнул на Платоновской нефтебазе, предположительно, из-за БПЛА

скриншот видео ГУ МЧС Ростовской области
Фото: скриншот видео ГУ МЧС Ростовской области/Telegram

Пожар вспыхнул рано утром на территории Платоновской нефтебазы. На объекте, предположительно, из-за атаки БПЛА загорелся резервуар, сообщил в своем Telegram губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

«Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе. Пострадавших нет», — подчеркнул он.

Нефтебаза расположена в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. На месте ЧП работают силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

В регионе приняли все меры для обеспечения безопасности, добавил Егоров.

О пожаре на нефтебазе также сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В 06:00 возгорание на объекте в пгт Энем Тахтамукайского района, по его данным, полностью ликвидировали. Огонь успел охватить около 400 квадратных метров.

«Пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб», — заключил он.

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