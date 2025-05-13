Пожар на строительном рынке в Подмосковье локализовали

Спасатели локализовали пожар, вспыхнувший на территории строительного рынка в Московской области. Кадры тушения возгорания опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар на строительном рынке», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание началось в здании чайханы на рынке в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск. Огонь распространился на 400 квадратных метров.

Для ликвидации пожара привлекли 25 сотрудников МЧС и пять единиц техники. На данный момент сведений о пострадавших нет.

На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций.

Из-за возгорания въезд в Андреевку временно перекрыт. Проехать не получится на пересечении с улицей Андреевка и Панфиловским проспектом.

На прошлой неделе крупный пожар произошел в деревне Красная Пахра в Троицком административном округе Москвы. Там практически полностью сгорел двухэтажный кирпичный дом. Местные жители рассказали, что этот дом горел не в первый раз.