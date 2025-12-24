Пожар на складе возле Рижского рынка в центре Москвы ликвидировали

Пожар рядом с Рижским рынком в центре Москвы ликвидировали на площади около 180 квадратных метров. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС столицы.

«Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 180 кв. м. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств возгорания. По предварительным данным, пожар произошел в одном из складских помещений в Водопроводном переулке.

Возгорание зафиксировали около 16:00. Изначально горела металлическая пристройка размером примерно 8×20 метров, затем пламя охватило деревянные конструкции одноэтажного склада и частично перекинулось на второй этаж.

Людей внутри не было, однако, по предварительной информации, на втором этаже могли находиться газовые баллоны. Очевидцы рассказывали о густом задымлении: пожарные развернули рукава и приступили к тушению с нескольких направлений. Сотрудница расположенного поблизости цветочного магазина отмечала, что очаг возгорания из торговых точек был не виден. Причины пожара и возможный ущерб уточняются.