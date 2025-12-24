Черный дым над центром столицы. Пожар вспыхнул рядом с Рижским рынком в Москве

В центре Москвы в Мещанском районе произошел пожар рядом с Рижским рынком. По данным источника 360.ru, возгорание зафиксировали около 16:00 в Водопроводном переулке.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в неэксплуатируемом складском здании. Изначально сообщалось о горении металлической пристройки размером около восемь на 20 метров, позже стало известно, что пламя охватило деревянные конструкции одноэтажного склада и перекинулось на второй этаж.

Площадь пожара, по уточненным данным, составляет около 180 квадратных метров. Людей внутри здания не было, однако, по предварительной информации, на втором этаже могли находиться газовые баллоны.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По словам очевидцев, район заволокло дымом, пожарные развернули рукава и приступили к тушению. Сотрудница расположенного неподалеку цветочного магазина рассказала 360.ru, что очаг возгорания из торговых точек не был виден.

«Место пожара мы не видели, но здесь пожарные растягивают шланги», — сказала она.

Кадры, предоставленные очевидцами, подтверждают интенсивное задымление в районе складов: над территорией поднимается густой серый дым, движение техники затруднено. На фото и видео также видно, как пожарные расчеты работают с нескольких направлений.

Экстренные службы продолжают тушение. Информация о причинах возгорания и возможном ущербе уточняется.

