Огонь охватил кровлю частного дома в Новой Москве. Есть пострадавшая

Источник 360.ru: женщина пострадала при пожаре в доме в Новой Москве

В субботу утром крупный пожар вспыхнул на улице Московской в деревне Саларьево в Новой Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru

Предварительно, в доме взорвался газовый баллон, после этого возникло возгорание. Пламя успело охватить кровлю по всей площади. По имеющейся информации, есть угроза распространения на соседний дом.

«Из горящего дома самостоятельно эвакуировалась женщина», — уточнил собеседник 360.ru.

Данных о ее состоянии пока нет. Сведений о других пострадавших также не поступало.

Пожар уже локализовали. Спасатели вынесли из дома еще один газовый баллон. На месте продолжают работать оперативные службы.

Ранее пожар произошел на территории детского сада в районе Щукино. Загорелась деревянная лавка и игрушка в беседке. Обошлось без пострадавших.