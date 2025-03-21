Пожар на складе в Марий Эл локализовали

Сотрудники МЧС локализовали на 10 000 «квадратов» пожар на складе в поселке городского типа Приволжский в Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой», — подчеркнули в МЧС.

В тушении пожара участвуют 54 специалиста и 16 единиц техники. По данным пресс-службы, обошлось без пострадавших. На опубликованных кадрах видно, как от горящего объекта поднимается черный столб дыма.

Ранее МЧС сообщило, что спасатели ликвидируют открытое горение на площади в две тысячи «квадратов».

Ранее огонь разгорелся на территории станции технического обслуживания в Крыму. Пожар произошел в нежилом строении в Ялте, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожарные оперативно локализовали, а затем потушили огонь. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются, информация о пострадавших не поступала.