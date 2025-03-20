Пожар площадью 100 «квадратов» вспыхнул на территории СТО в Ялте

Нежилое строение на территории станции технического обслуживания (СТО) загорелось в четверг, 20 марта, в Ялте. Об этом сообщил телеканал «Крым 24» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Крым.

По информации ведомства, спасателям удалось локализовать возгорание в 11:34. Открытое горение ликвидировали 11:50.

В результате огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров. Сведения о наличии пострадавших не поступали. Сейчас специалисты устанавливаю точные причины и обстоятельства происшествия.

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