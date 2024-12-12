Крупный ночной пожар унес жизни двух женщин в Челябинской области

Смертельный пожар произошел в поселке Сурменевский Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, огонь охватил деревянный дом и надворные постройки. Пламя распространилось на площади 160 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 12 спасателей и четыре единицы техники.
Во время тушения специалисты обнаружили тела двух женщин. Проводится проверка. Предварительная причина пожара — нарушение правил использования печи.
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