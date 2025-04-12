Пожар на складе с краской произошел в Сергиевом Посаде

На территории промзоны в Сергиевом Посаде произошел пожар на складе с краской. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Возгорание произошло складе с краской в поселке Лесхоз Сергиево-Посадского района. Жители разных улиц населенного пункта заметили черный столб дыма. На место оперативно прибыли пожарные.
Телеканал «Звезда» в Telegram-канале отметил, что общая площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Открытый огонь уже ликвидировали, информация о пострадавших не поступала.
Ранее в субботу стало известно, что два человека пострадали при пожаре на производстве окон в Приморье.
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