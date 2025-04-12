Пожар на складе с краской произошел в Сергиевом Посаде

В поселке Лесхоз Сергиево-Посадского района произошел пожар на складе с краской

На территории промзоны в Сергиевом Посаде произошел пожар на складе с краской. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Возгорание произошло складе с краской в поселке Лесхоз Сергиево-Посадского района. Жители разных улиц населенного пункта заметили черный столб дыма. На место оперативно прибыли пожарные.

Телеканал «Звезда» в Telegram-канале отметил, что общая площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Открытый огонь уже ликвидировали, информация о пострадавших не поступала.

Ранее в субботу стало известно, что два человека пострадали при пожаре на производстве окон в Приморье.