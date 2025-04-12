Два человека пострадали при пожаре на производстве окон в Приморье

В результате пожара в Лесозаводске пострадали два человека

При пожаре в Лесозаводске Приморского края пострадали два человека, открытое горение локализовали на площади 350 квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство ГО и ЧС региона.

В субботу в Лесозаводске вспыхнул цех по производству пластиковых окон. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров, а затем перекинулся на складское помещение соседнего магазина, площадь пожара возросла до 350 квадратных метров.

Пострадали два мужчины-грузчика, с ожогами их отвезли в городскую больницу Лесозаводска. В 13:30 по местному времени спасатели локализовали пожар на площади 350 квадратных метров, а в 15:15 справились с открытым горением.

Всего в тушении задействовали 13 человек и пять автоцистерн.

Два дня назад пожар произошел на предприятии на востоке Москвы. Никто не пострадал, из здания эвакуировали 70 человек.