Пожар на рынке в Аксае полностью потушили. Огонь повредил 25 павильонов

Пожар на рынке в Аксае в Ростовской области полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар на рынке начался в ночь на понедельник. Сначала огонь охватил 20 торговых точек, но затем пламя распространилось дальше — на две тысячи «квадратов». На месте происшествия работали более 120 специалистов и 38 единиц техники.

«Предварительно, огнем повреждены 25 павильонов», — передавали в МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее пожар произошел на рынке в Краснодарском крае. Причиной возгорания стали проблемы с проводкой в одной из торговых точек. Огонь успел распространиться на 950 квадратных метров. С рынка самостоятельно эвакуировались 15 человек.