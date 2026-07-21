Пожар на производстве полимеров во Всеволожске локализовали
В Ленинградской области во Всеволожске локализовали пожар на производстве полимерных материалов, охвативший почти шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в мессенджере «Макс».
Спасатели борются с огнем на площади 5,9 тысячи квадратных метров. Тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и сильный порывистый ветер.
Ранее пресс-служба МЧС сообщала о возгорании на том же объекте. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.
О пострадавших и причинах возгорания официальной информации пока нет. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
Ранее на крыше элитного восьмиэтажного жилого комплекса в Москве загорелись строительные материалы.