Пожар на НПЗ в Туапсе локализовали

В Туапсе локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале .

«Время локализации — 07:05. В ликвидации ЧП по состоянию на утро 29 апреля участвуют 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — заявили в ведомстве.

Во вторник утром возгорание на НПЗ произошло из-за падения фрагментов БПЛА. Вечером глава МЧС Александр Куренков доложил, что все утечки нефти остановили. Ведомство держит ситуацию на контроле и принимает меры, чтобы не допустить попадания топлива в реку Туапсе.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в Туапсе. Российский лидер обратил внимание на опасность для экологии. Кондратьев отметил, что местные службы оперативно справляются с вызовами.