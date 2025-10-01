Пожар на НПЗ в Ярославле локализовали

Спасатели локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС .

К тушению огня привлекли 98 специалистов и 32 единицы специальной техники.

«В 09:06 объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 объявлена локализация пожара», — заявили в министерстве.

Дознаватели МЧС установят все обстоятельства произошедшего.

Информация о пожаре поступила спасателям в 06:28. Огонь охватил помещение на Московском проспекте, 130. Силы и средства выехали автоматически по рангу пожара № 2. По прибытии ранг повысили до третьего уровня.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что возгорание на НПЗ не связано с атакой БПЛА.