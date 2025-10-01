Пожар на НПЗ в Ярославле локализовали
Спасатели локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
К тушению огня привлекли 98 специалистов и 32 единицы специальной техники.
«В 09:06 объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 объявлена локализация пожара», — заявили в министерстве.
Дознаватели МЧС установят все обстоятельства произошедшего.
Информация о пожаре поступила спасателям в 06:28. Огонь охватил помещение на Московском проспекте, 130. Силы и средства выехали автоматически по рангу пожара № 2. По прибытии ранг повысили до третьего уровня.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что возгорание на НПЗ не связано с атакой БПЛА.