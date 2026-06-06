Пожар на нефтебазе Усть-Лабинска охватил пять тысяч квадратных метров

Начавшийся на «Полтавской нефтебазе» в Усть-Лабинске пожар распространился на площади в пять тысяч квадратных метров. Такие данные привела Единая дежурно-диспетчерская служба района.

В ЕДДС подчеркнули, что, по предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

«Площадь пожара составила около пяти тысяч квадратных метров», — заявили в диспетчерской службе.

К тушению пожара привлекли подразделения краевого главка МЧС. Для координации действий экстренных служб и руководства муниципалитета на перекрестке улиц Тельмана и Народной развернули оперативный штаб.

Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что пожар на территории нефтебазы в Усть-Лабинске возник после атаки беспилотников. Из домов рядом с промышленным объектом эвакуировали 60 жильцов.