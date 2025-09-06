Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали

Крупный пожар на мусорном полигоне в Новороссийске удалось локализовать к девяти часам вечера. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Распространение огня удалось предотвратить — пожар остается в первоначальных границах», — уточнил Кравченко, добавив, что оперативный штаб продолжает координировать работу всех подразделений.

По словам главы города, специалисты приступили к полной ликвидации возгорания с помощью воды и грунта. На месте работают шесть автоцистерн, девять водовозов и 10 самосвалов. Также задействованы два бульдозера и один экскаватор.

Кравченко рассказал, что за время операции было выполнено 33 рейса и отсыпано около 400 кубических метров грунта.

Пожар площадью около 900 квадратных метров на полигоне начался ранним утром. Новороссийское лесничество приступило к охране границы полигона с лесом.