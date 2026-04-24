Пожар на морском терминале Туапсе потушили

Кондратьев объявил о полной ликвидации пожара на терминале Туапсе
Спасатели полностью потушили пожар на территории морского терминала Туапсе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он подчеркнул, что около 300 пожарных на протяжении пяти дней круглосуточно вели борьбу с пламенем.
«Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС», — объявил Кондратьев.
Губернатор добавил, что специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы воздуха в городе на содержание вредных веществ. Кроме того, продолжается мониторинг морской акватории.
«До улучшения ситуации прошу всех жителей и гостей следовать рекомендациям специалистов и соблюдать меры предосторожности», — подытожил Кондратьев.
Экологическая обстановка в Туапсе ухудшилась после дождя. Как пояснили в оперативном штабе региона, продукты горения с попавшего под удар украинских беспилотников нефтяного терминала поднялись в воздух и упали на землю вместе с осадками. Специалисты Роспотребнадзора призвали жителей и гостей Туапсе меньше выходить на улицу, не открывать окна, проводить влажную уборку в помещениях и носить маски вне квартир.