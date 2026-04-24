Пожар на морском терминале Туапсе потушили

Спасатели полностью потушили пожар на территории морского терминала Туапсе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев .

Он подчеркнул, что около 300 пожарных на протяжении пяти дней круглосуточно вели борьбу с пламенем.

«Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС», — объявил Кондратьев.

Губернатор добавил, что специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы воздуха в городе на содержание вредных веществ. Кроме того, продолжается мониторинг морской акватории.

«До улучшения ситуации прошу всех жителей и гостей следовать рекомендациям специалистов и соблюдать меры предосторожности», — подытожил Кондратьев.

Экологическая обстановка в Туапсе ухудшилась после дождя. Как пояснили в оперативном штабе региона, продукты горения с попавшего под удар украинских беспилотников нефтяного терминала поднялись в воздух и упали на землю вместе с осадками. Специалисты Роспотребнадзора призвали жителей и гостей Туапсе меньше выходить на улицу, не открывать окна, проводить влажную уборку в помещениях и носить маски вне квартир.