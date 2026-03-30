Пожар на берегу Москвы-реки потушили

Пожар на северо-западе столицы полностью ликвидировали. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве. Причины возгорания установят дознаватели ведомства.

Пожар произошел в районе Щукино на Авиационной улице у Строгинского моста. По информации источников 360.ru, на берегу Москвы-реки загорелись три яхты, находившиеся на суше и накрытые тентами.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 26 человек и шесть единиц техники.

По предварительным данным, в момент происшествия людей на яхтах не было. Но позже появилась информация, что в результате пожара пострадал один человек.

Прокуратура начала проверку по факту возгорания.