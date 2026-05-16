Пожар на автозаправке в Пятигорске локализовали

Спасатели локализовали пожар, разгоревшийся после взрыва на АЗС в Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Возгорание локализовали на площади 1000 квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели.

«Пострадали шесть человек», — отметили в пресс-службе.

Всего ликвидацией ЧП на улице Ермолова занимаются 45 специалистов и 15 единиц техники.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал, что взрыв не связан с атакой беспилотников. По его словам, ЧП произошло во время разгрузки газовоза. Предварительно, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что всем пострадавшим оказывают помощь. В результате взрыва также выбило стекла в нескольких квартирах дома, расположенного рядом с АЗС. Конструкции многоэтажки не получили повреждений, добавил глава региона.