Число пострадавших от взрыва в Пятигорске увеличилось до шести

Количество пострадавших в результате взрыва на газовой заправке в Пятигорске достигло шести. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Еще четверо человек доставлены в медучреждения», — подчеркнул он.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Глава региона добавил, что городская администрация начала проводить обход в доме, расположенном неподалеку от заправки, где произошло ЧП. По его словам, конструкции не пострадали, но в нескольких квартирах выбило стекла.

Взрыв прогремел днем 16 мая на улице Ермолова. Предварительно, ЧП могло произойти из-за нарушения техники безопасности. Ликвидацией пожара занимаются 45 специалистов и 15 единиц техники.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов уточнил, что взрыв прозвучал во время разгрузки газовоза. Он подчеркнул, что случившее никак не связано с атакой беспилотников.