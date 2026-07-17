Повреждение одного из ж/д путей зафиксировали в Воронежской области
В Воронежской области зафиксировали повреждение одного из путей на ж/д на перегоне Некрылово — Колено. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
«Движение поездов организовано по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Причины случившегося устанавливают. Железнодорожники делают все необходимое для ликвидации последствий. Оперативный штаб Юго-Восточной железной дороги координирует работу.
Ранее в Нижегородской области автомобиль с прицепом столкнулся с грузовым поездом. Как отметили в Приволжской транспортной прокуратуре, ЧП случилось ночью. В результате аварии никто не пострадал, но локомотив и трактор, прицепленный к машине, получили повреждения. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.