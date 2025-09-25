Повреждением самолета в Шереметьеве заинтересовалась прокуратура

Прокуратура проверит аварию с самолетом Москва — Петербург в Шереметьеве

Пассажиры поврежденного в аэропорту Шереметьево самолета благополучно прибыли в Санкт-Петербург резервным бортом. Началась проверка, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с самолетом рейса Москва — Санкт-Петербург в аэропорту Шереметьево 24 сентября 2025 года», — сообщили представители надзорного ведомства.

Резервный борт доставил 84 пассажиров в Пулково. Соблюдение их прав, а также исполнение законодательства о безопасности полетов проверит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.

Вечером 24 сентября прилетевший из Китая Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines на рулежной дорожке повредил касанием готовившийся к вылету в Санкт-Петербург Superjet 100 авиакомпании «Россия». Росавиация сообщила, что пассажиры не пострадали.