Повреждение защитного троса вызвало повторную аварию на ЛЭП в Мурманской области

На линии электропередачи в Мурманской области выявили повреждение защитного троса, специалисты уже исправляют неисправность. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.

«По информации энергетиков, на линии выявили повреждение защитного троса. Технологическую неисправность устраняет аварийная бригада», — написал он.

Чибис отметили, что к электропитанию уже подключили все котельные и объекты водоснабжения в Мурманске.

«Важно, что удалось не допустить разморозки домов. Отопление в квартирах сохраняется, теплоносителю необходимо набрать температуру», — добавил глава региона.

Кроме того, в микрорайоне Большое Сафоново зафиксировали технологический сбой на сетях теплоснабжения, на месте также работает бригада специалистов.

Ранее жители Мурманска рассказали 360.ru, что из-за блэкаута им пришлось спать в верхней одежде.