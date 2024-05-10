Эксклюзив 10 мая 2024, 14:26 «Повернул прямиком в Мойку». Петербурженка — о падении автобуса в реку Петербурженка рассказала о моменте падения автобуса в Мойку

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Одна из очевидцев происшествия с автобусом в Санкт-Петербурге рассказала о моменте падения транспортного средства в Мойку. Подробностями девушка поделилась в комментарии 360.ru.

«Там не было ДТП. Автобус выехал на встречную, сбил несколько машин, а потом повернул прямиком в Мойку», — сказала она.

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В МЧС сообщили, что сейчас на месте происшествия работают 69 специалистов и 18 единиц техники.

Точное количество получивших травмы уточняется. По данным источника 360.ru, есть сведения о четырех пострадавших в тяжелом состоянии. Telegram-канал «112» публиковал информацию о пяти жертвах.