Появилось видео спасательной операции после падения автобуса в Мойку | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 14:08 Появилось видео спасательной операции после падения автобуса в Мойку Пресс-служба МЧС

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На месте происшествия на набережной Мойки в Санкт-Петербурге работают оперативные службы. Днем в реку рухнул пассажирский автобус. В Сети публикуют фото и видео очевидцев происходящего.

Telegram-канал «112» публиковал данные о пяти погибших пассажирах. Официально эту информацию не подтверждали.

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В МВД отметили, что в момент ЧП в салоне находилось до 20 человек. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции.

«Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду. Работающие на месте экстренные службы проводят мероприятия по извлечению людей из воды», — заключили в ведомстве.