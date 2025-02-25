Повар едва не зарезала коллегу в школе в Дагестане

Mash Gor: повар поссорилась с коллегой в школе в Дагестане и ударила ее ножом

Повар поссорилась с коллегой на рабочем месте в школе в Курахском районе Дагестана и ударила ее ножом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

Пострадавшая получила травму руки и два дня провела в больнице. Рану ей пришлось зашивать. Напавшую женщину уволили из школы, а позже приговорили к условному сроку.

Ранее в Санкт-Петербурге семиклассник напал с молотком на восьмиклассника, поссорившись с ним на перемене и затаив обиду, и разбил ему голову. Пострадавший получил сотрясение мозга, его мать собирается написать заявление в полицию — по ее словам, перед ними никто не извинился.

Позже выяснилось, что 14-летний нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере, а в школе его характеризовали как проблемного и конфликтного.