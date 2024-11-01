Поваленные деревья и затопленные дворы. Циклон «Мартина» нагрянул в Москву

Источник 360.ru: несколько деревьев в Москве упали на провода из-за непогоды

В Москву пришел циклон «Мартина», непогода бушует во всех столичных округах. Из-за сильного ветра уже рухнуло несколько деревьев. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, одно из происшествий произошло в Косино-Ухтомском районе, на Златоустовской улице. Там дерево упало на остановку и оборвало электрические провода. По предварительной информации, в ходе происшествия никто не пострадал.

Еще одно дерево упало в Северо-Западном административном округе в районе Хорошево-Мневники. Ствол и ветки попали на машину BMW. По предварительным данным, еще задеты провода, после случившегося отключился свет. В ходе ЧП никто не пострадал.

Также дерево упало в Кунцеве, повредив автомобиль Kia и перегородило проезд.

Другое ЧП произошло в Северном административном округе Москвы. Как сообщил источник, на улице Полины Осипенко подтопило двор из-за дождя.

Ранее подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождя и ветра. Для оперативного устранения последствий непогоды подготовили 657 бригад, 152 передвижные дизельные электростанции и 4,3 тысячи единиц спецтехники.