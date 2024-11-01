Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Ухудшение погоды ожидают в Подмосковье 1 ноября. В этот день в регионе могут выпасть осадки в виде дождя со снегом, а порывы ветра усилятся до 21 метра в секунду, местами образуется гололедица. Из-за таких условий энергетики перешли на усиленный режим работы.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, для оперативного устранения последствий непогоды подготовили 657 бригад, 4,3 тысячи единиц спецтехники, в том числе 152 передвижные дизельные электростанции.

Профильные службы имеют все необходимы ресурсы для устранения неполадок. При возникновении нарушений на сетях, ремонт займет не более двух часов.

При отключении электричества жители могут обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону 8(495)99-500-99, а также на «Светлую линию» Россетей 8(800)220-0-220.