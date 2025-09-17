Потолок рухнул детям на головы в школе № 46 во Владивостоке

В коридоре школы № 46 на Батарейной улице во Владивостоке рухнул потолок. Об этом сообщило ИА PrimaMedia .

По данным агентства, конструкция частично обвалилась прямо во время учебного дня. Обломки задели двух школьниц.

«Отмечается, что родители учащихся неоднократно обращались к администрации с просьбами обратить внимание на неудовлетворительное техническое состояние здания», — написали авторы материала.

В МЦУ Владивостока рассказали, что сейчас специалисты управления образования оценивают варианты ремонта.

«После оценки будет принято решение о дальнейших мерах. Периметр огражден, допуск детей ограничен к месту», — уточнили в муниципальном центре управления города.

Предварительно, у одной девочки сотрясение мозга, рассказал источник 360.ru.

В школе комментировать произошедшее отказались.

