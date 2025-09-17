Потолок рухнул детям на головы в школе № 46 во Владивостоке
В коридоре школы № 46 на Батарейной улице во Владивостоке рухнул потолок. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
По данным агентства, конструкция частично обвалилась прямо во время учебного дня. Обломки задели двух школьниц.
«Отмечается, что родители учащихся неоднократно обращались к администрации с просьбами обратить внимание на неудовлетворительное техническое состояние здания», — написали авторы материала.
В МЦУ Владивостока рассказали, что сейчас специалисты управления образования оценивают варианты ремонта.
«После оценки будет принято решение о дальнейших мерах. Периметр огражден, допуск детей ограничен к месту», — уточнили в муниципальном центре управления города.
Предварительно, у одной девочки сотрясение мозга, рассказал источник 360.ru.
В школе комментировать произошедшее отказались.
Ранее в Орске на стадионе школы № 38 обрушился грунт. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.