Мужчина потерял сознание в кабине высотного крана на стройке в Москве

На стройке в Москве крановщик потерял сознание в кабине крана на высоте на уровне 32 этажа. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на юге столицы, в районе дома №10 в Кожевническом переулке.
По предварительным данным, мужчина мог потерять сознание. Спасатели готовят группу альпинистов для эвакуации пострадавшего. К месту происшествия также прибыла бригада скорой помощи.
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