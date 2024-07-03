Мужчина потерял сознание в кабине высотного крана на стройке в Москве

Источник 360.ru: крановщик потерял сознание на высоте 32 этажа в Москве

Фото: РИА «Новости»

На стройке в Москве крановщик потерял сознание в кабине крана на высоте на уровне 32 этажа. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на юге столицы, в районе дома №10 в Кожевническом переулке.

По предварительным данным, мужчина мог потерять сознание. Спасатели готовят группу альпинистов для эвакуации пострадавшего. К месту происшествия также прибыла бригада скорой помощи.

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