Потерявшая сознание после ДТП тайка очнулась голой в чужой квартире

В Таиланде 29-летняя женщина после ДТП на мотоцикле с бойфрендом потеряла сознание и очнулась уже голой в квартире с незнакомцем. Об этом сообщило издание Mothership .

Тайка попала в аварию в ночь на 9 марта, когда возвращалась домой с парнем после вечеринки. Мужчина был пьян и разбил мотоцикл, врезавшись в ограждение в районе Пхо Кео. Девушка упала. Рядом с ними остановились двое мужчин, чтобы помочь.

После девушка потеряла сознание, а очнулась уже голой в квартире одного из незнакомцев, который на тот момент находился в душе. Она испугалась, что ее изнасиловали и позвонила подруге сообщить, где находится.

Во время разговора мужчина вышел из ванной. Тогда она попросила его поговорить с ее подругой, которой тот сказал, что планировал отвезти девушку в больницу.

Мужчина повез ее в больницу, но высадил в переулке, заявив, что у него закончился бензин. Девушка сама добралась, чтобы пройти медосмотр, а потом подала заявление в полицию, где у нее потребовали предоставить больше доказательств.

Бойфренд девушки, не заметивший после аварии ее пропажи, вместе с ней пришел в квартиру к незнакомцу, но тот уже съехал. Полицейские осмотрели помещение для сбора улик, но ничего не нашли. Теперь подозреваемого могут вызвать на допрос.

