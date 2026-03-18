Автобус с туристами из России попал в жесткое ДТП на Пхукете: погибла одна женщина

Khaosod: микроавтобус с россиянами врезался в столб на Пхукете, погибла женщина

Одна россиянка погибла и 11 граждан России пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Об этом сообщила таиландская газета Khaosod .

Авария произошла после того, как микроавтобус с туристами врезался в столб. Салон пробило металлическим ограждением.

Пострадавших вытаскивали из искореженного кузова с помощью гидравлического инструмента. После этого их развезли по больницам Таланга и Вачира.

Водитель, 41-летний местный житель, заявил, что был в сознании и не засыпал за рулем. По его словам, перед ним ехал грузовик с прицепом, и автобус занесло после резкого торможения.

Ранее Роспотребнадзор отреагировал на новости в СМИ о массовом заболевании россиян кишечной инфекцией в отеле на Пхукете, направив запросы в АТОР и Минздрав Таиланда.