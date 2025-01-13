Пострадавшую в авиакатастрофе в Актау школьницу выписали из больницы

Львова-Белова: девочка с потерпевшего аварию рейса в Актау вышла из больницы

Получившая травмы при крушении пассажирского самолета рейса Баку — Грозный в казахстанском Актау 11-летняя девочка вышла из больницы после лечения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в Telegram-канале .

Она подчеркнула, что школьницу из медицинского учреждения забрала бабушка.

«Одиннадцатилетнюю девочку, пострадавшую в авиакатастрофе пассажирского самолета Баку — Грозный, выписали из столичной больницы. Она вместе с бабушкой», — написала Львова-Белова.

Детский омбудсмен добавила, что мама школьницы продолжает лечение в одной из больниц Москвы.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря. Из 69 находящихся на борту человек выжили 29.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в конце прошлого года заявил, что в больницу попали девять россиян, из которых троих выписали прямо перед Новым годом. Состояние остальных пострадавших врачи оценили как средней степени тяжести, а также как очень тяжелое.

Для расследования всех обстоятельств крушения находившиеся на борту самолета черные ящики передали в Бразильский центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. На минувшей неделе организация объявила об окончании расшифровки данных.