Пострадавшую от обломков БПЛА пятиэтажку в Ельце сняли на видео

Baza: очевидцы сняли на видео пятиэтажку в Ельце, в которую попали обломки БПЛА

Жители Ельца сняли на видео пятиэтажку, на которую упали обломки украинского беспилотника во время атаки на город. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza .

При ударе в окнах выбило стекла, повреждения получили один из балконов и кровля дома. Кроме того, очевидцы показали воронку с фрагментами дрона.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале заявил, что на месте падения обломков работают его первый заместитель Александр Рябченко и исполняющий обязанности мэра города Вячеслав Жабин.

По предварительным данным, в пятиэтажке получили повреждения 20 квартир. Одна из них пострадала больше остальных. Кроме того, ремонтникам предстоит восстановить крышу и окна в доме.

Мужчина, живущий в самой пострадавшей квартире, не пострадал. Он временно переехал к родственникам.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 112 беспилотников над Россией. Больше всего дронов ликвидировали над Московским регионом — 24.