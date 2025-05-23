Пострадавшую от обломков БПЛА пятиэтажку в Ельце сняли на видео
Baza: очевидцы сняли на видео пятиэтажку в Ельце, в которую попали обломки БПЛА
Жители Ельца сняли на видео пятиэтажку, на которую упали обломки украинского беспилотника во время атаки на город. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
При ударе в окнах выбило стекла, повреждения получили один из балконов и кровля дома. Кроме того, очевидцы показали воронку с фрагментами дрона.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале заявил, что на месте падения обломков работают его первый заместитель Александр Рябченко и исполняющий обязанности мэра города Вячеслав Жабин.
По предварительным данным, в пятиэтажке получили повреждения 20 квартир. Одна из них пострадала больше остальных. Кроме того, ремонтникам предстоит восстановить крышу и окна в доме.
Мужчина, живущий в самой пострадавшей квартире, не пострадал. Он временно переехал к родственникам.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 112 беспилотников над Россией. Больше всего дронов ликвидировали над Московским регионом — 24.