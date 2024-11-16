Пострадавшим в пожаре в Подмосковье детям оказали помощь в ДКЦ Рошаля

Источник 360.ru: в ДКЦ Рошаля оказали помощь пострадавшим в пожаре, все живы

Пострадавших во время пожара в Подмосковье детей доставили в ДКЦ имени Рошаля в Красногорске, сообщил источник 360.ru. По его словам, пациенты живы, их здоровью ничто не угрожает — медики оказывают всю необходимую помощь.

«Все детишки живы и в сознании. Будут пока лечиться в реанимации. Все на самостоятельном дыхании, с хорошим насыщением кислорода. Всю необходимую терапию получают», — отметил источник 360.ru.

Одного из поступивших поступил на ИВЛ, но сейчас он на самостоятельном дыхании, кислород подают через лицевую маску. В больницу приехал отец еще двух пострадавших — двух мальчиков. Сейчас он находится рядом с детьми.

Пожар случился накануне поздно вечером. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Медики оперативно осмотрели пострадавших и доставили их в Красногорск.