Пострадавших во время пожара в Подмосковье детей доставили в ДКЦ имени Рошаля в Красногорске, сообщил источник 360.ru. По его словам, пациенты живы, их здоровью ничто не угрожает — медики оказывают всю необходимую помощь.
«Все детишки живы и в сознании. Будут пока лечиться в реанимации. Все на самостоятельном дыхании, с хорошим насыщением кислорода. Всю необходимую терапию получают», — отметил источник 360.ru.
Одного из поступивших поступил на ИВЛ, но сейчас он на самостоятельном дыхании, кислород подают через лицевую маску. В больницу приехал отец еще двух пострадавших — двух мальчиков. Сейчас он находится рядом с детьми.
Пожар случился накануне поздно вечером. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Медики оперативно осмотрели пострадавших и доставили их в Красногорск.
Пострадавшим в пожаре в Подмосковье детям оказали помощь в ДКЦ Рошаля
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