Пострадавших в пожаре в Подмосковье детей доставят в ДКЦ Рошаля в Красногорске

Во время пожара в Подмосковье пострадали три ребенка. Их доставят в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

У троих детей — шестимесячной девочки, трехлетнего мальчика и полуторогодовалой девочки отравление угарным газом, ожогов нет. Все они находятся в сознании и самостоятельно дышат. Медики отметили, что гемодинамика пациентов стабильная, сатурация составляет 98%.

Всю необходимую помощь пострадавшим окажут в Детском клиническим центре имени Рошаля.