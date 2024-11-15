Пострадавших в пожаре в Подмосковье детей доставят в ДКЦ Рошаля в Красногорске

Во время пожара в Подмосковье пострадали три ребенка. Их доставят в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.
У троих детей — шестимесячной девочки, трехлетнего мальчика и полуторогодовалой девочки отравление угарным газом, ожогов нет. Все они находятся в сознании и самостоятельно дышат. Медики отметили, что гемодинамика пациентов стабильная, сатурация составляет 98%.
Всю необходимую помощь пострадавшим окажут в Детском клиническим центре имени Рошаля.
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