Пострадавшим при обрушении моста под Брянском потребовалась помощь психологов

Одного из пострадавших при обрушении моста под Брянском доставили в столичный НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского на вертолете. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По словам заместителя главного врача по ургентной помощи медицинского учреждения Фархада Навзади, всего в «Склиф» поступило шесть пострадавших. Пять из них привезли на каретах скорой помощи.

«Два пациента сразу поступили в противошоковую реанимацию в тяжелом состоянии. Их полностью обследовали и сегодня утром перевели в торакальное отделение», — сказал врач.

Трех пациентов отпустили домой, их состояние оценили как стабильное. В том числе с ними работали медицинские психологи.

Директор НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля Александр Брянцев добавил, что одного из пострадавших детей, поступившего в больницу в тяжелом состоянии, накануне прооперировали. Второго из отделения реанимации перевели в травматологию.

«Я очень надеюсь, что они будут выписаны в течение недели», — отметил Брянцев.

Обрушение автомобильного моста на пассажирский поезд произошло в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Погибли семь человек, пострадали больше 100.