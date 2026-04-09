Пострадавшим при наводнении в Дагестане объяснили, как получить выплаты

Пострадавшие при наводнении в Дагестане смогут получить выплаты, но для этого им нужно подать заявление. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

Он пояснил, что люди пока не до конца понимают, как действовать. Первым делом надо обратиться в местный МФЦ или оставить заявку на портале «Госуслуги» в разделе «Чрезвычайная ситуация». После этого специальная комиссия осмотрит жилье и примет решение.

«Они могут рассчитывать на 15 тысяч за невозможность проживания в этом доме, то есть буквально за отсутствие света, газа и так далее. И в перспективе они могут рассчитывать на предметы первой необходимости, которые были утрачены непосредственно в данном доме», — пояснил Куренков.

Дальше комиссия решит, нужен ли зданию капитальный ремонт или жилье утеряно полностью. В последнем случае действует норма — 81 тысяча рублей за квадратный метр, но только для зарегистрированных домов с оформленными документами. Также предусмотрены выплаты за потерю здоровья и за погибших.

Ранее ситуацию с паводками в Дагестане и Чечне признали чрезвычайной федерального уровня.