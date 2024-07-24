Момент взрыва внедорожника на севере Москвы попал на видео

Telegram-канал «112» опубликовал видео с моментом взрыва внедорожника в Москве

Момент взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на Синявинской улице на севере Москвы попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал « 112 ».

По данным издания, взрывное устройство мощностью порядка 500 граммов в тротиловом эквиваленте заложили под водительское сиденье внедорожника, а принадлежал автомобиль российскому военному.

Взрыв прогремел, когда мужчина и его жена садились в автомобиль. По сообщениям очевидца, мужчине оторвало стопы. Обоих отправили в больницу.

Полиция ведет расследование произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как рассказали очевидцы, взрывная волна была столь мощной, что дошла до 25-го этажа жилого дома.