Пострадавший от атаки дронов ВСУ дом в Пермском крае оцепили

Мэр Казаченко: атакованный дронами ВСУ дом в Пермском крае взяли под охрану

В Березниках Пермского края жилой дом из двух квартир оцепили после атаки беспилотников. Вокруг установили охрану. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Казаченко.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия», — написал он.

После этого всем позволят войти в помещение, чтобы оценить масштаб разрушений и размер ущерба.

«Всем нуждающимся предоставлено маневренное жилье, решаем вопрос о компенсационных выплатах. Ситуацию держу на личном контроле», — добавил глава города.

Из-за атаки дронов на заводе «Азот» в Березниках Пермского края была кратковременная остановка технологического цикла, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — добавил он.

На месте происшествия работают экстренные службы. Развернут оперативный штаб. Жильцы дома, пострадавшего от атаки беспилотника, временно переехали в маневренное жилье. Фото разрушенного здания опубликовала администрация города Березники.

