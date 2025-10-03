Пострадавший от атаки дронов ВСУ дом в Пермском крае оцепили
Мэр Казаченко: атакованный дронами ВСУ дом в Пермском крае взяли под охрану
В Березниках Пермского края жилой дом из двух квартир оцепили после атаки беспилотников. Вокруг установили охрану. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Казаченко.
«Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия», — написал он.
После этого всем позволят войти в помещение, чтобы оценить масштаб разрушений и размер ущерба.
«Всем нуждающимся предоставлено маневренное жилье, решаем вопрос о компенсационных выплатах. Ситуацию держу на личном контроле», — добавил глава города.
Из-за атаки дронов на заводе «Азот» в Березниках Пермского края была кратковременная остановка технологического цикла, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — добавил он.
На месте происшествия работают экстренные службы. Развернут оперативный штаб. Жильцы дома, пострадавшего от атаки беспилотника, временно переехали в маневренное жилье. Фото разрушенного здания опубликовала администрация города Березники.
Ночью силы ПВО отразили атаку 20 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников сбили над Черным морем — девять аппаратов. Четыре дрона уничтожили в Воронежской области. Также по три беспилотника сбили под Белгородом и в Крыму.