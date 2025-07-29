Пострадавших при взрыве в ИК в Волгограде доставили в больницу

УФСИН сообщило о состоянии 4 пострадавших при взрыве в ИК в Волгограде

УФСИН по Волгоградской области подтвердило данные о взрыве газового баллона в ИК-9. В результате ЧП пострадали четверо осужденных, уточнили в ведомстве.

«В помещении для хранения строительных материалов ИК-9 Волгограда произошел хлопок газового баллона, в результате чего ожоги получили четверо осужденных», — добавили в пресс-службе.

Пострадавшим незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они находятся в одной из городских больниц.

«Состояние осужденных удовлетворительное. По данному факту проводится проверка», — заключили в УФСИН.

Ранее о ЧП в колонии сообщили несколько Telegram-каналов. По предварительным данным, в ИК взорвался баллон с пропаном, утверждал источник «112».