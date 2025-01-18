Пострадавших при взрыве газа в Богородске переселят во временное жилье

Собственникам двух квартир, наиболее пострадавших при взрыве газа в доме в Богородске, подберут временное жилье. Об этом сообщил глава местного самоуправления Богородского округа Алексей Коротков в своем Telegram-канале.

«Первое — это оказание помощи тем жильцам, у которых нет другого жилья. Таких две семьи, пока они расположились у своих близких, но будем подбирать им временное жилье», — написал он.

Коротков сообщил, что жители дома смогут попасть в квартиры, чтобы забрать вещи, только по предварительному соглашению со специалистами МЧС и сотрудниками силовых структур. Он также отметил, что в двух квартирах восстановят замки, этим займутся специалисты управляющей компании.

Кроме того, пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату в связи с нарушением условий жизнедеятельности в результате ЧС или на оказание финансовой помощи в связи с утратой предметов первой необходимости.

Взрыва газа произошел в двухэтажном доме в Богородске в пятницу, 17 января. В результате ЧП погиб один человек, сообщало ИА НСН. Известно об одном пострадавшем. Пожарные спасли семь жильцов.