Пострадавшие от «эффекта Долиной» начали мстить: на что готовы новые «дольщики»

Shot: пострадавшие от «эффекта Долиной» в Сочи отключили свет в спорной квартире

В Сочи пострадавшие от «эффекта Долиной» решили отомстить хозяйке, продавшей им квартиру, а затем вернувшей ее через суд. О способе возмездия сообщил Telegram-канал Shot .

Семья из Новокузнецка купила квартиру в Сочи еще летом. Она висела на продаже три месяца, стоила 6,5 миллиона рублей. Покупатели встретились с прежней владелицей, та предоставила все документы и оперативно выписалась после оформления сделки.

В итоге пара собрала вещи, приехала в город, а попасть в квартиру не смогла: бывшая хозяйка, обещавшая освободить жилье, перестала отвечать на телефонные звонки.

Далее все пошло по известному сценарию: пенсионерка подала в суд и пожаловалась на мошенников. Сделку аннулировали. Однако покупатели квартиры не стали сдаваться и наняли адвоката. Все лето и осень они пытались застать прежнюю владелицу. Выяснили, что бабушка работает медсестрой и пытается оформить себе справку о невменяемости. С диагнозом она сможет сохранить недвижимость и оставить деньги.

В итоге покупатели решились на месть: на правах собственника оформили договоры со снабжающими организациями и отключили свет в квартире.

Однако схема Долиной работает не всегда. Например, суд в Санкт-Петербурге не вернул квартиру пенсионерке, продавшей жилье по указке аферистов.