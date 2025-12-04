Схема Долиной дала сбой. Суд не вернул квартиру жертве мошенников в Петербурге

В Петербурге суд не стал возвращать квартиру пенсионерке после мошенничества

Суд в Санкт-Петербурге отказался возвращать квартиру пенсионерке, которая продала недвижимость и отдала все деньги мошенникам. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В январе 2024 года мошенники позвонили 65-летней женщине. Они убедили ее передать им все сбережения и выставить квартиру на продажу. Когда нашелся покупатель, стороны провели сделку через агентство недвижимости.

Пенсионерка получила девять миллионов рублей и выехала из квартиры. Затем стала ждать, что ей скоро вернут недвижимость.

Через месяц знакомые пострадавшей обнаружили в проданной квартире бригаду рабочих, которые делали ремонт. Женщина решила, что жилье досталось мошенникам и обратилась с иском в суд. Она требовала признать сделку недействительной.

Выборгский районный суд оставил квартиру в собственности покупателя, признав его добросовестным. Оснований для признания договора купли-продажи недействительным не было.

Ранее жертвой «эффекта Долиной» стал житель Москвы. Мужчина купил однушку у пенсионерки на Нагатинской набережной. Спустя 1,5 года пожилая женщина подала в суд, заявив, что квартиру она продала под воздействием аферистов.