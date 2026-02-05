Пострадавшему в школе Красноярска мальчику потребуется пересадка кожи

Одному из школьников, пострадавших при нападении в красноярской школе, потребуется пересадка кожи. Об этом сообщил руководитель регионального ожогового центра Владимир Мацкевич, сообщил ТАСС .

«Там нужна будет пересадка, возможно, не одна», — сказал врач.

Подросток получил глубокие ожоги спины — поражение затронуло разные слои кожи. Медики готовятся к пересадке, при этом не исключают, что операций может понадобиться несколько. Школьника продолжают выводить из ожогового шока, площадь поражения — около 25%.

Еще двое пострадавших получили ожоги до 15% поверхности тела. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, они получают необходимое лечение. Прогнозы по срокам восстановления медики пока не дают.

По данным телеграм-канала Shot, в момент происшествия рамки металлодетекторов на входе не работали, а дежурившие сотрудники охраны пропускали учеников без досмотра.